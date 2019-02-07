Sahte organik bal uyarısı

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar doğrultusunda, piyasada satılan sahte propolis ve ballara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, piyasada satılan propolis ve ballarla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te yapılan analiz çalışmaları ve araştırmalardan bahsetti. Tanuğur, “Türkiye’de piyasada satılan, sıvı formdaki 46 adet propolis ürününü inceledik. Bunlardan 8 tanesi piyasada organik propolis olarak satılan ürünler. Gerçekleştirdiğimiz analizlerle, tüm bu ürünlerin toplam fenolik madde, flavonoid madde ayrıca antioksidan kapasitelerini araştırdık ve etken madde içeriklerine baktık. Çalışmamızın sonucunda, incelenen örneklerin yüzde 95’inin etiket bilgisinde belirtilen miktarda propolis içermediğini, bir kısmının ise etiket bilgisinde propolis oranlarına yer verilmediğini ve ürünlerin etken madde içeriklerinin etikette belirtilen içeriğe göre çok düşük olduğunu ortaya koyduk. Ayrıca piyasada organik adı altında satılan 8 propolis ürününün de etikette beyan edildiği miktarda propolis içermediğini ve katkı koruyucu boyar madde içerdiği halde bu maddelerin etikette belirtilmediğini ve ürünlerin organik olmadığı halde organik iddiası ile pazarlanarak, tüketicinin yanlış bilgilendirildiğini saptadık” diye konuştu.

Tanuğur, “Yaptığımız araştırmalara göre piyasada satılan propolislerin yüzde 95’i doğru içerik bilgisi ile etiketlenmemiş. Ayrıca incelediğimiz ürünler arasında yer alan; su veya yağ bazlı olarak piyasada satışa sunulan propolislerin antioksidan kapasitesi yok denecek kadar az. Özetle, bu ürünler neredeyse hiç propolis içermiyor yani sahte. Ancak yüksek oranda propolis içerdiği ve hatta organik propolis içerdiği iddiası ile satılıyor. Bu anlamda tüketici aldatılıyor” şeklinde ifade etti.

Özellikle Çin’den gelen ve denetimi yapılmayan bu propolislerden bazıları, organik adı altında tüketiciye sunuluyor ve bu ürünler, Türkiye’de paketlendiği için raflarda da menşei Türkiye olarak satışa sunulabiliyor. Propolisle ilgili ülkemizde yasal bir standart bulunmadığı için ne yazık ki bu ürünlerin denetimi yapılamıyor. Kontrollü olarak üretim yapmak ve yine bu kontrollü üretimi doğru bir şekilde analiz ederek etiketlemek için balda olduğu gibi propoliste de tebliğ şart” dedi.