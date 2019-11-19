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Sahte öz geçmişli ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2019 21:00 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Çatışma ve İstikrar Operasyonları Bürosu'nda bakan yardımcılığına yükselen Mina Chang, öz geçmişinde öğrenim gördüğü okullarla ilgili yalan beyanlarının ortaya çıkmasıyla istifa etti.

Sahte öz geçmişli ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı istifa etti

ABD, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Çatışma ve İstikrar Operasyonları Bürosu'nda bakan yardımcılığına yükselen Mina Chang, öz geçmişinde öğrenim gördüğü okullarla ilgili yalan beyanlarının ortaya çıkmasıyla istifa etti.
Geçtiğimiz hafta Washington’ı sarsan olay, ABD merkezli televizyon kanalı NBC tarafından ortaya çıkarıldı. Mina Chang (35), ‘hayali diplomalar ve yalan bilgiler’ içeren öz geçmişi ile iş başvurusunda bulunduğu iddiaları üzerine istifa etti. Ayrıca, Chang, kendisini fotomontajla ünlü TIME dergisine kapak yaptığı ortaya çıktı. TIME dergisinden yapılan açıklamada ise Chang’in daha önce derginin kapağında yer almadığı belirtildi.
OKULLARDA SADECE SEMİNERLERE KATILMIŞ
NBC’de yer alan habere göre Chang, öz geçmişinde Harvard Business School’dan mezun olduğu yazıyor. Ancak okuldan yapılan açıklamada, Chang’in 2016 yılında 7 haftalık bir seminere katıldığı belirtildi. Yine öz geçmişinde mezun olduğunu belirttiği Ordu Savaş Koleji’nde sadece 4 günlük seminere katıldığı anlaşıldı. Öte yandan Chang, Southern Methodist Üniversitesi’nden mezun olduğunu öne sürmesine rağmen, okul yönetiminden yapılan açıklamada böyle bir kişinin kaydı bulunmadığı ortaya çıktı.
MIKE POMPEO’YA İSTİFASINI SUNDU
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya istifasını sunan Mina Chang’in, istifa mektubunda, "İstifam teslimiyet değil, protesto olarak görülmeli. Çünkü ülkeme karşı sevgimden, hizmet aşkımdan ve gerçeğe sadakatten vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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