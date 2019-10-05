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Sahte özürlü raporu aldıran şebekenin şifresi, 'cam balkon'

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 10:58 | Son Güncelleme

KONYA'da 16 kişiye sahte 'özürlü' raporu aldırdığı öne sürülen suç çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden, 6'sı tutuklandı.

Sahte özürlü raporu aldıran şebekenin şifresi, 'cam balkon'

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 16 kişiye sahte 'özürlü' raporu aldırdığı öne sürülen suç çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden, 6'sı tutuklandı. Teknik takipte, şifreli konuşan şüphelilerin sağlık raporunu yerine 'cam balkon' ifadesini kullandıkları saptandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kadınhanı ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü'nde çalışan Süleyman B.'nin, bazı kişilerin sahte 'özürlü' raporu almasını sağladığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, Süleyman B.'nin, 2016 yılında bir kamu hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışırken sahte özürlü raporu düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandıktan sonra cezaevinden tahliye olan Harun İ.'nin liderliğini yaptığı şebekeyle ortak hareket ettiğini belirledi. Şebekenin 16 kişiye kent merkezindeki çeşitli hastanelerde sahte 'özürlü' raporu aldırdığı saptandı. 24 Eylül günü düğmeye basan ekipler, düzenlenen operasyonla 22 kişiyi gözaltına aldı.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 6'sı polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
ENGEL ORANINI YÜZDE 9'DAN YÜZDE 51'E YÜKSELTMİŞLER
Bu arada soruşturma kapsamında ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin, rapor alacak kişilerin tahlil ve tetkiklerinin de normal seviyenin üstünde görünmesi için, bu kişilere şekerli su içmeleri, doktorların sağlık sorunlarıyla ilgili sordukları her soruya da olumsuz yanıt vermelerini söyleyerek yönlendirdikleri ileri sürüldü. Bazı tahlil ve tetkik sonuçlarında ise rapor alımını sağlayacak şekilde oynama yaptıkları iddia edildi. Rapor aldıkları her bir kişiden de 10 bin liraya yakın para aldıkları öne sürüldü.
Polisin yaptığı takip sonucu rapor alan 16 kişinin sağlık kurul raporları iptal edildi. Yeniden heyete gönderilen 7 kişinin ise engellilik oranları tamamen değişti. Şebeke tarafından rapor aldırılan bir kişinin yüzde 51 olan engel oranı yüzde 9'a, yüzde 60 olan bir kişinin engel oranı ise yüzde 15'e düşürüldü.
Teknik takipte, şifreli konuştuğu belirlenen şüphelilerin sağlık raporunu 'cam balkon' olarak adlandırdıkları tespit edildi.

FOTOĞRAFLI

Sahte özürlü raporu aldıran şebekenin şifresi, 'cam balkon'Sahte özürlü raporu aldıran şebekenin şifresi, 'cam balkon'Sahte özürlü raporu aldıran şebekenin şifresi, 'cam balkon'Sahte özürlü raporu aldıran şebekenin şifresi, 'cam balkon'

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