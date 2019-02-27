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Sahte papazdan ‘ölü diriltme’ gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde kendisini papaz olarak tanıtan bir sahtekar bir ölüyü diriltme gösterisi yaparak halkı kandırdı.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde kendisini papaz olarak tanıtan bir sahtekar bir ölüyü diriltme gösterisi yaparak halkı kandırdı. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği ‘Sahte’ diriltme gösterisinin görüntüleri ise kısa sürede viral olarak yayıldı.
Güney Afrika’nın Josennesburg kentinde gerçekleştirilen bir sahtekarlık bu kadarına da pest dedirtti. Kendisini papaz olarak tanıtan Papaz Alph Lukau isimli bir kişi gerçekleştirilen cenaze töreninde ölen kişiyi dirilteceğini iddia etti. Önce kalabalığa hitap eden ve ölünün yakınlarını tanıtan rahip, daha sonra bazı müdahalelerde bulundu. Bunun üzerine ise açık tabutta yatan kişi hareketlenerek doğruldu.
Sahte diriltme töreninin görüntülerini ise sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı vatandaşlar yaşananları kınarken bazıları ise dalga geçti. Bunun üzerine cenazeyi düzenleyen şirket, kendilerinin böyle bir gösterinin gerçekleşeceğinden haberdar olmadıklarını belirterek papazdan şikayetçi olduklarını aktardı.

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