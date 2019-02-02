Sahte para bozduran kadın polise yakalandı

Edirne’de sahte para bozdurduğu belirlenen kadın, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis uygulamasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe girişinde yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Ekiplerin şüphesi üzerine yapılan aramada S.A. isimli kadınının üzerinden sahte para çıktı. S.A.’nın Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde vatandaşlara para bozdurarak, bin 700 lira elde ettiği öğrenildi.
Mahkemeye çıkarılan S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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