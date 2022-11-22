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Sahte para çetesine şafak baskını! Yüz binlerce lirayı piyasaya sürmüşler

22.11.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de, piyasaya sahte para süren şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 16 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak baskınlarında şahısların yaklaşık 600 bin lira sahte parayı piyasa sürdükleri tespit edildi.

Sahte para çetesine şafak baskını! Yüz binlerce lirayı piyasaya sürmüşler

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para süren şahısları takibe aldı. Yaklaşık 6 ay boyunca hem teknik hem de fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde sahte paralarla alışveriş yaptıkları, bu şekilde piyasaya yaklaşık 600 bin lira sahte para sürdüklerini belirledi.

ATM'DE BİLE ANLAŞILMIYOR

Ekipler ayrıca şüphelilerin, banka ATM’lerine de sahte para yatırdıklarını, paraların ATM’de bile anlaşılmayacak şekilde kaliteli olduğunu tespit etti. Bugün operasyon için düğmeye basan ekipler, drone ve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 16 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Belirlenen adreslere tek tek girilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor. (İHA)

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Mersin sahte para

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