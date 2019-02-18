HABER

Sahte para ile yakalanan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 19:19 | Son Güncelleme

Karabük’te 5 bin 100 TL sahte para ile yakalanan Azerbaycan uyruklu şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, 100.

Sahte para ile yakalanan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Karabük’te 5 bin 100 TL sahte para ile yakalanan Azerbaycan uyruklu şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi’nde bir büfeden alış veriş yapan Azerbaycan uyruklu E.J. isimli şahsın kendisine sahte para verdiğini fark eden işletmeci durumu polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahsın üzerinde yapılan aramalarda sahte olan 9 adet 200 TL, 22 adet 100 TL ve 22 adet 50 TL olmak üzere toplam 5 bin 100 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.J. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dünyanın en son noktası! Oraya girmenin tek kuralı varDünyanın en son noktası! Oraya girmenin tek kuralı var
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Bakan müjdeyi verdi: Mart'ta ödeme yapılacak

Bakan müjdeyi verdi: Mart'ta ödeme yapılacak

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.