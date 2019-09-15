HABER

Sahte para kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 11:28 | Son Güncelleme

Batman’da, pazarcı esnafına sahte para verildiği iddiası ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi de ağır yaralandı.Olay, dün Kültür Mahallesi Milli Eğitim Vakfı İlkokulu önünde yaşandı.

Batman’da, pazarcı esnafına sahte para verildiği iddiası ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi de ağır yaralandı.
Olay, dün Kültür Mahallesi Milli Eğitim Vakfı İlkokulu önünde yaşandı. İddiaya göre, pazar esnafı olan Deniz Özbek ile müşteri arasında sahte para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, tarafların yakınlarının da karışması ile bir anada silahlı, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Karnına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan pazarcı esnafı Deniz Özbek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada boğazına kurşun isabet eden 13 yaşındaki İsmail G. isimli çocuğun da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Enez açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandıEnez açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı
Sınır hattına beton blok sevkiyatıSınır hattına beton blok sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini oklava ve kemerle döven sanığın cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 20 metreden düşen 2 turist yaralandı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 2 turist ağır yaralı

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.