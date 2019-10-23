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Sahte para operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 16:19 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 11 bin 600 lira sahte banknot ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 11 bin 600 lira sahte banknot ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonla kent merkezi girişinde 06 BIE 005 plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki Murat C. ve Mustafa A. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında ise 116 adet sahte 100 lira banknot ele geçirildi. 2 kişi yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.
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