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Sahte para operasyonu: 3 gözaltı

08.03.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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Sahte para operasyonu: 3 gözaltı

Malatya’da 69 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yeşilyurt ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen 3 şüpheli şahsın ev ve eklentilerine yapılan aramalarda 6 bin 900 TL tutarında 69 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Malatya’da 69 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yeşilyurt ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen 3 şüpheli şahsın ev ve eklentilerine yapılan aramalarda 6 bin 900 TL tutarında 69 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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