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Sahte para satan şahsı jandarma yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 19:36 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da evinde sahte para imal edip sattığı iddia edilen şahsın evine yapılan baskında 4 bin 955 TL sahte banknot ele geçirildi.Olay, Çay ilçesi İnli köyünde meydana geldi.

Sahte para satan şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’da evinde sahte para imal edip sattığı iddia edilen şahsın evine yapılan baskında 4 bin 955 TL sahte banknot ele geçirildi.
Olay, Çay ilçesi İnli köyünde meydana geldi. Köyde ikamet eden Y.K., isimli şahsın evinin sahte par imal ederek sattığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. Evde yapılan aramalarda sahte banknotlar halinde 1 adet 200 TL, 21 adet 100 TL, 36 adet 50 TL, 15 adet 20 TL, 17 adet 10 TL, 77 adet 5 TL ve 2 adet 5 Dolar para ele geçirildi. Ele geçirilen ve toplamda 4 bin 955 TL olan sahte paraya el konuldu. Aramalarda ayrıca 2 adette ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, olayın ardından Y.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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