Sahte para ve eroinle yakalandı! 'Bakkaldan aldım' dedi

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, denetimleri esnasında şüpheli gördükleri 2 gence ’dur’ ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan gençler kaçmaya başlarken, polis ve 2 genç arasında kovalamaca yaşandı. Çok geçmeden 2 şüpheli genç polis ekiplerince Gündoğdu Caddesi’nde kıskıvrak yakaladı.

"BAKKALDAN ALDIM"

Şüphelilerin kimlik sorgusunu yapan polis ekipleri gençlerin A.S.O. (25) ve V.S. (25) olduğunu tespit ederken, şahısların üzeri didik didik arandı. Yapılan aramada gençlerin üzerinde 2 adet 100 liralık sahte banknot ve bir miktar eroin maddesi ele geçirildi. Sahte para ve eroinle yakalanan zanlılardan biri, polisin "Nereden aldın?" sorusuna "Bakkaldan aldım" diyerek cevap verdi.

Şüpheliler gözaltına alınarak Aksaray Polis Merkezine götürülürken, buradaki işlemlerinin ardından biri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine, diğeri ise Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesine teslim edildi. Gençlere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150’şer TL’den 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

