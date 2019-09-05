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Sahte para ve uyuşturucu ile yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde düzenlenen sahte para ve uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan aldıkları sahte 100 Türk Lirası banknotları Ünye ve Fatsa ilçelerinde iş yerlerine vererek piyasaya süren 3 kalpazan Ünye Asayiş Büro ekiplerinin hızlı çalışması sonucu yakalanarak göz altına alındı.

Sahte para ve uyuşturucu ile yakalandılar

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde düzenlenen sahte para ve uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan aldıkları sahte 100 Türk Lirası banknotları Ünye ve Fatsa ilçelerinde iş yerlerine vererek piyasaya süren 3 kalpazan Ünye Asayiş Büro ekiplerinin hızlı çalışması sonucu yakalanarak göz altına alındı. Şahısların kullandıkları araçların plakaları tespit edilerek Gülyalı ilçesinde takibe alınarak yakalanan 3 kişi Ünye’ye getirildi. Şahısların kullandıkları araç içerisinde çeşitli serilerde sahte 100 Türk Lirası ,2 adet ruhsatsız tabanca, 81 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, B.Ç, E.O ve O.Ç savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adlı kontrol ile serbest bırakıldı.

Sahte para ve uyuşturucu ile yakalandılar

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