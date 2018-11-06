Sahte para verdiği iddiasıyla esnaf tarafından dövüldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da alışveriş yaptığı büfeye sahte para verdiği iddia edilen H.K., iş yeri sahibi ve çevredeki esnaf tarafından dövüldü. Polise teslim edilen H.K. ifadesi için merkeze götürülürken, esnaf da şüphelinin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
Olay, dün Davraz Mahallesi Köy Garajı mevkisinde meydana geldi. Bir büfe sahibi, iş yerinden alışveriş yapan H.K.'nin iddiaya göre, kendisine sahte para verdiğini fark etti. Büfe sahibi H.K.'yi yakalarken, çevredeki esnafa da durumu haber verdi. Büfe sahibi ve gelen diğer esnaf H.K.'yi dövdükten sonra ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim etti.
DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ
Polis tarafından gözaltına alınan H.K.'nin daha önce de bazı iş yerlerine sahte para vererek alışveriş yaptığı ortaya çıktı. H.K.'nin polis merkezindeki işlemleri sürerken, olayla ilgili 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi.
ESNAF SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Diğer yandan, esnaf dövdükleri şüphelinin fotoğrafını, "Bu kişi sahte parayla yakalandı. Emniyete teslim ettik. Köy Garajı civarı. Başka kişilerin de başına geldiyse emniyete şikayetçi olsun" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.
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