Sahte para verdiği iddiasıyla esnaf tarafından dövüldü (2)

TUTUKLANDI
Isparta'da alışveriş yaptığı büfeye sahte para verdiği iddia edilen ve iş yeri sahibiyle çevredeki esnaf tarafından dövülüp polise teslim edilen H.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. H.K. sulh ceza hakimliğince 'piyasaya sahte para sürmek' suçundan tutuklandı.
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