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Sahte para verilen taksici hıçkıra hıçkıra ağlamıştı! O anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 07:27 | Son Güncelleme

İstanbul'da turistlerin verdiği paranın sahte olduğunu öğrendiğinde hıçkıra hıçkıra ağlayan taksici Nurşen Aşık, o anları anlattı. Aşık, ağladığını gören gençlerin yanına gelerek 'Abla ağlama biz sana para verelim' dediğini söyledi. Bu arada sahte para veren İranlı turistlere de ulaşıldı. Turistler paranın sahte olduğunu bilmediklerini belirterek taksici Nurşen Aşık'tan özür diledi.

İstanbul'da taksicilik yapan Nurşen Aşık, dün turistlerin kendisine verdiği paranın sahte olduğunu öğrenmesinin ardından hüngür hüngür ağlamış ve o anlar çok konuşulmuştu.

5 YILDIR TAKSİCİLİK YAPIYOR

İstanbul Sarıyer'de 5 yıldır taksicilik yapan Nurşen Aşık (60), Maslak'tan aldığı İranlı turistleri Taksim Meydanı'na getirdi. Aşık'a turistler sahte 100 lira verdi. İranlı yolcular araçtan indikten bir süre sonra paranın sahte olduğunu anlayan taksici Aşık, gözyaşlarına boğuldu.

GENÇLERİN TEKLİFİNİ ANLATTI

Aşık'ın ağladığını gören çevredeki gençler, "Abla ağlama biz sana para verelim" teklifinde bulundu. Gençlerin teklifini duyduğunda gözyaşlarına hakim olamadığını söyleyen Aşık yaşadıklarını anlattı.

NEDEN AĞLADI?

Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre; Günde 10 saat direksiyon salladığını belirten Nurşen Aşık, "Sahte para verilmesini gururuma yediremedim. Kızım öğretmen. Bin lira aylık kira verdiğim bir evde tek başıma hayat mücadelesi veriyorum. Taksi plakam ve araç kiralık. Günde 100 lirayı zor kazanıyorum. Kimsenin kötülüğünü istemedim. Bana da yapılmasını hiç istemem. Böyle bir durumla karşılaşınca açıkçası çok üzüldüm. Namusumla evime ekmek götürmeye çalışıyorum. Kimseye yük olmadan, zarar vermeden. O gözyaşları bir duygu patlamasıydı" şeklinde konuştu.

TURİSTLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda taksici ve vatandaştan telefon aldığını belirten Aşık, "Türkiye'ye ve Türk insanına kurban olurum. Vicdan sahibi insanlar. Taksiye binen kızları bulmuşlar. İran'lı kızlar, 'Biz sahte olduğunu bilmiyorduk' diyerek benden özür dilediler. Helalleştik turist kızlarla" dedi.

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taksici İranlı Turistler istanbul maslak Taksim Meydanı

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