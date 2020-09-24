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Sahte para verip gerçek para üstü aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 09:51 | Son Güncelleme

Adana’da bir otele, taksiciye ve internet üzerinden alışveriş yaptığı kişiye bin 470 lira sahte para verip gerçek para üstü aldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Eren K.(38) isimli bir kişinin sahte para ile işlem yaptığı bilgisine ulaştı.

Adana’da bir otele, taksiciye ve internet üzerinden alışveriş yaptığı kişiye bin 470 lira sahte para verip gerçek para üstü aldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Eren K.(38) isimli bir kişinin sahte para ile işlem yaptığı bilgisine ulaştı. Polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlının Mersin’de kız arkadaşıyla bir otelde kalıp otele 100 dolar ve 200 lira sahte para verdiği, ayrıca otelden otogara giderken de bir taksiye binip taksiciye 200 lira verip 165 lira gerçek para üstü aldığını tespit etti.
Polis araştırmayı derinleştirdiğinde zanlının internet üzerinden yaptığı alışverişte de 300 lira sahte, 20 lira da gerçek para verdiği belirlendi. Bu tespitlerin ardından polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlı Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde yakalandı. Zanlı ifadesinde sahte paraları İstanbul’dan aldığını parasız kaldığı için bu yola başvurduğunu söyledi.
Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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