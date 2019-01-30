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Sahte paralar uygulama noktasında takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 21:24 | Son Güncelleme

Tokat’ın Turhal ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otobüsteki 2 şahıs üzerinde yapılan aramada 16 bin 500 lira değerinde sahte para ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasaya sahte para sürülmesini engellemek amacıyla ortak çalışma yaptı.

Tokat’ın Turhal ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otobüsteki 2 şahıs üzerinde yapılan aramada 16 bin 500 lira değerinde sahte para ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasaya sahte para sürülmesini engellemek amacıyla ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde Turhal İlçesi uygulama noktasında durdurulan 34 plakalı otobüste bulunan Ş.U.K ve H.K isimli şüpheli şahıslardan iki farlı seri numaralı 50 liralık banknotlar ele geçirildi. Toplamda 330 adet olan ve 16 bin 500 lira değerindeki sahte paralara en konulurken, şüpheli şahıslarla ilgili adli işlemler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatıldı.

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