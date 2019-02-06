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Sahte paralarla alışveriş yapmak isterken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 10:50 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir akaryakıt istasyonu ve dinlenme tesisinde sahte para vererek alışveriş yapmak isteyen 3 kişi, çok miktarda sahte para ile birlikte yakalandıİl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, yeri açıklanmayan bir akaryakıt istasyonu ve dilenme tesisinde sahte para vererek alışıveriş yapmak isteyen A.K., G.K.

Sahte paralarla alışveriş yapmak isterken yakalandılar

Eskişehir’de, bir akaryakıt istasyonu ve dinlenme tesisinde sahte para vererek alışveriş yapmak isteyen 3 kişi, çok miktarda sahte para ile birlikte yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, yeri açıklanmayan bir akaryakıt istasyonu ve dilenme tesisinde sahte para vererek alışıveriş yapmak isteyen A.K., G.K. ve B.G. isimli şüpheliler, 18 adet sahte 100’lük ve 146 adat sahte 50’lik olmak üzere toplam 264 adet sahte banknotla birlikte yakalandılar

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