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  4. Sahte parayı alan işyeri sahibi polisi aradı Gürcü kadın neye uğradığını şaşırdı

Sahte parayı alan işyeri sahibi polisi aradı Gürcü kadın neye uğradığını şaşırdı

19.01.2021 11:25 | Son Güncelleme:
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Dört gün önce Türkiye’ye gelen Gürcistan uyruklu kadın, Antalya’da sahte dolarla alışveriş yaparken suçüstü yakalandı.

Dört gün önce Türkiye’ye gelen Gürcistan uyruklu kadın, Antalya’da sahte dolarla alışveriş yaparken suçüstü yakalandı. Sahte parayı alan işyeri sahibi kadını oyalayıp polisi aradı. Bir anda polisi karşısında gören kadın neye uğradığını anlayamayan kadın paraların sahte olduğunu bilmediğini iddia etse de gözaltına alınmaktan kurtulamadı.
Olay, Manavgat ilçesinde yaşandı. Gürcistan vatandaşı Vika C., ilk olarak bir kuruyemiş dükkanından alışveriş yaptı. İşyeri çalışanlarının Gürcü kadın ayrıldıktan sonra verdiği 50 doların sahte olduğunu anlamasıyla sosyal medyadaki gruplarında kadının görüntüsünü paylaşarak diğer grup üyelerini uyardığı, tesadüf eseri Gürcü kadının bu kez de aynı firmaya ait Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesindeki şubeden de alışveriş yapmaya kalkınca işyeri sahibi tarafından polise teslim edildi.
Gürcistan vatandaşı Vika C.’nin ilk olarak Antalya Caddesinde bir işportacıdan kemer ve cüzdan aldığı, işportacının kadının verdiği 50 doları bozdurmak için götürdüğü döviz bürosunda paranın sahte olduğunu öğrenince cüzdan ve kemeri alarak kadını gönderdiği, ikinci olarak kuruyemiş şubesinden alışveriş yaptığı ve verdiği 50 doların üzerine Türk Lirası olarak aldığı, Gülveren Caddesinde bir butikten eşofman aldığı verdiği 50 doların üzerini dolar olarak aldığı belirlendi.
Kuruyemiş işyerinin sahibi Yusuf Kendirci, diğer şubelerinden 80 liralık alışveriş yapan Gürcü kadının 50 dolar verdiğini belirterek, “İşyerindeki arkadaşlarımız 50 doların üstünü TL olarak ödemişler. Kadının verdiği paranın sahte olduğunu anlayınca telefondan kadının görüntüsünü attılar ve uyardılar. Baktım kadın diğer iş yerimize geldi. Alışveriş yapmaya başladı. Polisi arayıp kadını oyalamaya başladım. Polis hemen geldi yardımcı oldu” dedi.
Kadınla birlikte caddeyi gezen polisler, kadının alışveriş yaptığı butiğe giderek aldığı eşofmanı geri verdi ve paranın üzerini de teslim etti. Manavgat Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince KOM Grup Amirliğine götürülen Gürcistan uyruklu Vika C., evlenmek için Türkiye’ye geldiğini öne sürerek, “14 Ocak tarihinde Gürcistan’dan Türkiye’ye geldim. Sarp sınır kapısında işportada döviz işi yapanlarda üzerimdeki Gürcistan paraları ile 500 Dolar aldım. 250 dolarıyla yolculuğum sırasında benzin aldım. Kalan 250 dolar ile de alışveriş yapıyorum. Sahte parayla ilgim ve bilgim yok” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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