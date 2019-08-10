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Sahte parayla 17 küçükbaş kurbanlık alan 3 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 15:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, toplam 23 bin TL değerindeki kurbanlık 17 küçükbaş hayvanı, sahte banknot vererek alan 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde, toplam 23 bin TL değerindeki kurbanlık 17 küçükbaş hayvanı, sahte banknot vererek alan 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin ağıllarında bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Serik'e bağlı Çandır Mahallesi'ndeki hayvan pazarına dün akşam gelen 3 kişi, kurban satışı yapan Sadık Kavak ve Fatih Özata ile 17 küçükbaş almak için anlaştı. Toplam 23 bin lira veren şüpheliler, kurbanlıkları araçlarına yükleyip, pazardan ayrıldı. Ancak Sadık Kavak paraların sahte olduğunu anladı ve jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine pazara gelen jandarma ekipleri, 50 ve 100 TL'lik sahte banknotlara el koyarken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin eşkalleri ile kimliklerini belirleyen jandarma, A.B. (38), M.Y. (38) ve A.D.'yi (38) yakalayarak, gözaltına aldı. Sahte parayla alınan küçükbaş hayvanlar da şüphelilerin ağıllarında bulundu.

Hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerden A.B. sahte banknotları, 5 bin TL karşılığında İstanbul'da satın aldığını itiraf etti.

Hayvan sahiplerinden Sadık Kavak, "Akşam üzeri olmasından dolayı fark edemedim. Paranın sahte olduğunu fark ettikten sonra jandarmaya haber verdim" dedi.

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