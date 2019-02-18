Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandı

Karabük’te Azerbaycan uyruklu bir kişi 5 bin 100 TL sahte para ile yakalandı.
100. Yıl mahallesinde bir büfeden alış veriş yapan Azerbaycan uyruklu E.J. isimli şahısın kendisine sahte para verdiğini fark eden işletmeci durumu polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak KOM şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahsın üzerinde yapılan aramalarda sahte olan 9 adet 200 TL, 22 adet 100 TL ve 22 adet 50 TL olmak üzere toplam 5 bin 100 TL ele geçirildi.
KOM Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan E.J. isimli şahsı sağlık kontrolünden sonra Adliyeye sevk edildi.
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