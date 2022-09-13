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Sahte parayla alışveriş yapmışlardı! Tıp fakültesi öğrencileri için karar verildi

13.09.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de sahte parayla alışveriş davasında mahkemeden karar çıktı. Tıp fakültesinde okuyan iki kız öğrencinin 2 bin 300 TL sahte parayla alışveriş yaptığı belirlenmişti. Savunmasında tıp fakültesi öğrencisi olduğunu belirten sanık, "Doktor olacağım, sicilimin kirlenmesini istemiyorum. Baskı sonucu eylemi gerçekleştirdim, beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti ise sanıkların 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırmalarına karar verdi.

Sahte parayla alışveriş yapmışlardı! Tıp fakültesi öğrencileri için karar verildi

Kocaeli'de M.M.S. ve D.S. adlı iki kız öğrencinin 2 bin 300 TL sahte parayla alışveriş yaptığı belirlendi ve iki kız gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, T.H. ve C.K. isimli şahısların da olaya karıştığını tespit etti. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Söz konusu olayda yeni bir gelişme yaşandı ve mahkeme sanıkların cezasıyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

"DOKTOR OLACAĞIM, SİCİLİMİN KİRLENMESİNİ İSTEMİYORUM"

Tutuksuz sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda avukatlar hazır bulunurken, şehir dışında bulunan M.M.S. ve D.S. SEGBİS ile katıldı. T.H. ve C.K. isimli sanıklar ise duruşmaya katılmadı. D.S. savunmasında, "Tıp fakültesinde okuyorum, ileride doktor olacağım. Sicilimin kirlenmesini istemiyorum. Baskı sonucu eylemi gerçekleştirdim, beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer sanık M.M.S. ise "Tehdit ve baskı altında olayı gerçekleştirdim. Mağdurların zararlarını giderdim. Sicilimin kirlenmesini istemiyorum. Üniversiteye gideceğim. Pişmanım, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

"SAHTE OLDUĞUNU BİLMİYORLARDI"

M.M.S ve D.S.’nin avukatı savunmasında, müvekkillerine sahte paraları T.H.’nın sağladığını belirterek, "Müvekkillerim ilk olayda paraların sahte olduğunu bilmiyorlardı. 20 gün arayla müvekkillerimin suça karışmalarının sebebi T.H.’nin baskı ve tehditleri sebebiyledir" şeklinde konuştu.

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SANIKLARA HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan M.M.S. ve D.S.’nin 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca heyet, suça karıştığı tespit edilen T.H.’nin 2 yıl 1 ay, C.K.’nin da 1 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. (İHA)

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Kocaeli sahte para öğrenci tıp fakültesi
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