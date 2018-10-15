Sahte parayla büyükbaş hayvan alırken yakalandılar

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde 34 bin 500 lira tutarındaki sahte banknot ile büyükbaş hayvan satın almak isteyen 4 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesinde hayvan pazarında piyasaya sahte para sürüleceği bilgisi aldı. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Kahramanmaraş'tan Gürçayır’a gelerek sahte parayla büyükbaş hayvan almak isteyen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, 630 adet 50 liralık 34 bin 500 lira tutarında sahte banknot ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüphelilerin Kahramanmaraş'taki ikametlerinde yaptırılan aramalarda da ruhsatsız 5 av tüfeği ile 125 mermi bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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