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Sahte parayla dolandırıcılık yapmaya çalıştı! Kaçarken apartman boşluğuna düştü

01.07.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih’te Suriye uyruklu kişi camdan sahte para dolu çantayı attıktan sonra alacaklılarından kaçarken apartman boşluğuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Suriye uyruklu Z.A. sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sahte parayla dolandırıcılık yapmaya çalıştı! Kaçarken apartman boşluğuna düştü

Olay, Millet Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir iş hanında alacaklılarıyla tartışan Suriye uyruklu Z.A., sahte para dolu çantayı camdan aşağı attı. Sokağa düşen çanta bir arabaya çarparak camını kırdı. Alacaklılar çanta dolu parayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

SAHTE OLDUĞU ANLAŞILINCA GERİ DÖNDÜLER

Paranın sahte olduğunu anlayan alacaklılar bir süre sonra iş hanına geri döndü. Suriye uyruklu Z.A. ofisini kapatarak yangın merdiveninden kaçmak istedi. Kaçma girişiminde başarılı olamayan Z.A. apartman boşluğuna düşerek yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yaralı Z.A.’yı düştüğü yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

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"60 BİN DOLAR VERMİŞLER"

Yaşanan olayı anlatan cadde esnafı, “Biz burada hanın güvenliğiyle oturuyorduk. Yukarıdan çanta düştü. ‘Abi ses nedir?’ dedim. Ses motordan çıktı sandık. 2 kişi geldi. Çantayı alıp gittiler. Sonra paranın sahte olduğunu öğrendiler. Geri geldiler. Yukarı çıkıp kavga çıkarmaya çalıştılar. Biz de polise haber verdik. Yukarıda sahte para olayı var. 60 bin dolar vermişler. Onlar da parayı camdan aşağı atıp ‘kaybolun, gidin’ demişler. Parayı alıp gittiler. Sahte olduğunu öğrenip geri geldiler. Adamın yanına gitmeye çalıştılar. Orada yoktu” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Fatih
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