HABER

Sahte parayla kurbanlık alan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 10:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sahte para verip,  kurbanlık aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Sahte parayla kurbanlık alan 2 kişi tutuklandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sahte para verip, kurbanlık aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Serik'e bağlı Çandır Mahallesi'ndeki hayvan pazarına 9 Ağustos Cuma akşamı gelen 3 kişi, kurban satışı yapan Sadık Kavak ve Fatih Özata ile 17 küçükbaş hayvan almak için anlaştı. Toplam 23 bin lira veren şüpheliler, kurbanlıkları araçlarına yükleyip, pazardan ayrıldı. Ancak Sadık Kavak paraların sahte olduğunu anladı ve jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine pazara gelen jandarma ekipleri, 50 ve 100 TL'lik sahte banknotlara el koyarken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin eşkali ile kimliklerini belirleyen jandarma, Mehmet Yıldırım (38), Ali Bulut (46) ve A.D.'yi (38) gözaltına aldı. Sahte parayla alınan küçükbaş hayvanlar da şüphelilerin ağıllarında bulundu.
Hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerden Ali Bulut sahte banknotları, 5 bin TL karşılığında İstanbul'da satın aldığını itiraf etti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Yıldırım ve Ali Bulut tutuklanırken, A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Düzce'de şerit ihlali kazaya yol açtı: 8 yaralıDüzce'de şerit ihlali kazaya yol açtı: 8 yaralı
TEM’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralıTEM’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu araçlarda indirim var!

Bu araçlarda indirim var!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.