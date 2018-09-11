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Sahte parayla yakalandı, koltuk numarası ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 10:24 | Son Güncelleme

ADANA'da polis tarafından durdurulan otobüste yapılan aramada, çanta içerisinde 50 liralık 601 sahte banknot ele geçirildi.

Sahte parayla yakalandı, koltuk numarası ele verdi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis tarafından durdurulan otobüste yapılan aramada, çanta içerisinde 50 liralık 601 sahte banknot ele geçirildi. Olayla ilgili yolcu Ahmet Solak (53) gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'dan Adana'ya otoyol gişelerinden giriş yapan otobüsü kontrol noktasında durdurdu. Kimlik sorgusu yapan ekipler, 5'i sahte paradan 17 suç kaydı bulunan Ahmet Solak'ın çantasını kontrol etti. Çantada 50 liralık 601 sahte banknot ele geçirildi.
ETİKET DOĞRULADI
Solak'ın paranın kendisine ait olmadığını öne sürmesi üzerine, söz konusu çantaya takılan ve kendisinin oturduğu koltuk numarasını gösteren etiket muavin tarafından teyit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Solak'ı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Solak, suçlamaları kabul etmedi. Solak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Sahte parayla yakalandı, koltuk numarası ele verdiSahte parayla yakalandı, koltuk numarası ele verdiSahte parayla yakalandı, koltuk numarası ele verdi

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