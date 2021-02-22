Sahte parfüm uyarısı: Cilt kanseri yapar, solunum yollarında sorunlar yaratır

Ülke genelinde en çok alışveriş yapılan internet sitelerinde açılan sanal mağazalar üzerinden ve seyyar satıcılardan dünyaca ünlü markalara ait sahte parfümlerin pazarlandığı tespiti üzerine düzenlenen son operasyonda 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. Uzmanlar ise sahte parfümün cilt kanserinden solunum yollarına kadar birçok hastalığın nedeni olabileceğini söylüyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mikrobiyolog Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, parfüm satın alınırken neden olabileceği sağlık sorunları göz önünde bulundurularak mutlaka güvenilirliğinin test edilmesi gerektiğini ve piyasa değerinin altında olan ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

"İÇİNDE RENK VE KOKU İÇİN BİRÇOK KİMYASAL VAR, CİLT KANSERİNE NEDEN OLABİLİR"

Sahte parfüm konusunda 2 noktaya dikkat çeken Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Bunlardan bir tanesi merdiven altı olması, ruhsatsız üretilmesi vergisinin ödenmemesi. Bu boyutta baktığınızda ekonomiye, topluma her türlü zararı var. Direkt kişinin kullanıcısı olarak ele aldığınızda zarar yine kendi içinde bölünmeye başlıyor. Çünkü ne kullandığını bilmiyoruz. Yani etil alkolün kullanılması gerekir ve kozmetikte bazı üretim teknolojilerinin kullanılması gerekir. Hangi teknikle nasıl yaptı, merdiven altında nasıl yaptı, nasıl şişeledi, nasıl doldurdu derken karşımıza ciddi problemler ve bir takım sağlık sorunları çıkıyor. Yetmiyor bir de bu parfümü kokladığınızı düşünürseniz, kolonyada da aynı şey başımıza gelmişti, bunun koklanmasıyla zehirlenmeleri düşünmek gerekiyor. Cilde uyguladığınız zaman büyük tahriş söz konusu. İçine koyduğu diğer kimyasallar var, renk versin kokuyu arttırsın diye. Çünkü içine koyduğu alkol kozmetik açıdan kullanılmadığı taktirde bir problem yaratacaktır. Yani kim bilir hangi ikincil ürünü listeleyip yeniden kullandı. Bir atık olabilir, bu da doğrudan cilt kanserine tetikleyicidir" diye konuştu.