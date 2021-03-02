HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahte pasaport temin eden şüpheli yakalandı

Sahte pasaport temin eden şüpheli yakalandı

02.03.2021 11:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sahte pasaport temin eden şüpheli yakalandı

Yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen kanun kaçaklarına ve Türkiye’deki yabancılara sahte pasaport temin eden bir Filistinli düzenlenen operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, W.K.(32) isimli Arap kökenli bir kişinin, kendisiyle irtibata geçen bazı şahıslar adına sahte belge düzenlediği bilgisi alındı.

Yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen kanun kaçaklarına ve Türkiye’deki yabancılara sahte pasaport temin eden bir Filistinli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, W.K.(32) isimli Arap kökenli bir kişinin, kendisiyle irtibata geçen bazı şahıslar adına sahte belge düzenlediği bilgisi alındı. Araştırmalarını derinleştiren polis, W.K.’nin sahte belgeleri, Fatih Topkapı’da bir adreste hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen Türkiye’deki kanun kaçaklarına ve yabancı uyruklu şahıslara para karşılığında teslim ettiğini belirledi.
Yapılan tespitlerin ardından 28 Şubat’ta akşam saat 18.30 sıralarında söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda Filistin uyruklu W.K. yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreste 269 gram uyuşturucu madde, bonzai, 30 adet boş kimlik kartı, 10 adet farklı ülkelere ait pasaport, 2 adet henüz basımı yapılmamış kağıt üzerinde kimlik, 15 adet basıma hazır kimlik belgesi, 50 adet boş pasaport yaprak kağıdı, 3 adet farklı markalarda yazıcı, 1 basım makinesi, 1 tarayıcı, 1 el izi alma makinesi, 1 dijital baskı makinesi, 1 adet soğuk damga aleti, 1 adet marka renkli kartuş, 1 selefon makinesi, 1 bandrol makinesi, 1 kalıp basma makinesi, bir PVC kaplama aleti ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Gözaltına alındıktan sonra emniyette sorguya çekilen yabancı uyruklu şüpheli dün adliyeye sevk edildi. W.K. adlı 32 yaşındaki Filistinli, çıkarıldığı mahkemece “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte pasaport temin eden şüpheli yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
Suç duyurusunda bulunulmuştu! Ümitcan Uygun ile ilgili yeni gelişmeSuç duyurusunda bulunulmuştu! Ümitcan Uygun ile ilgili yeni gelişme
Fetih suresinin Türkçe okunuşu ve anlamıFetih suresinin Türkçe okunuşu ve anlamı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Muş’ta kar kalınlığı 30 santim; 234 köy yolu kapandı

Kar kalınlığı 30 santime ulaştı! Yollar kapandı

AVM'ler saat kaçta açılıyor kapanıyor? AVM’ler hangi illerde açık?

AVM'ler saat kaçta açılıyor?

1 Mart Sayısal Loto Sonuçları

1 Mart Sayısal Loto Sonuçları

Kıraathaneler kahveler açıldı mı? Hangi illerde açılacak?

Kıraathaneler ve kahveler açık mı?

Pervin Buldan'ın Uşak paylaşımı olay oldu! Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan küfürlü tweet açıklaması

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan küfürlü tweet açıklaması

İran sınırında donmuş erkek cesedi bulundu

Sınırda donmuş erkek cesedi bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.