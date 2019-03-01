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Sahte Pensilvanya diplomasıyla dolandırıcılık yapan sahte profesörün 165 yıla kadar hapsi istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 10:57 | Son Güncelleme

Bursa’da sözde Pennsylvania Üniversitesi diploması ile açtığı kekemelik ve düzgün konuşma merkezinde onlarca hastayı dolandıran sahte profesörün 165 yıla kadar hapsi isteniyor.Bursa’da bir yıl önce kekemelik ve konuşma bozuklukları merkezi kuran ve Azerbaycan Üniversitesi’nden mezun olduğunu, Pennsylvania Üniversitesi’nden de kekemelik ve dil patolojisi üzerine sertifikasının bulunduğunu belirterek hastalarının güvenini kazanmaya çalışan Emre Nuri Korkut (40), iş yerine yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Sahte Pensilvanya diplomasıyla dolandırıcılık yapan sahte profesörün 165 yıla kadar hapsi istendi

Bursa’da sözde Pennsylvania Üniversitesi diploması ile açtığı kekemelik ve düzgün konuşma merkezinde onlarca hastayı dolandıran sahte profesörün 165 yıla kadar hapsi isteniyor.
Bursa’da bir yıl önce kekemelik ve konuşma bozuklukları merkezi kuran ve Azerbaycan Üniversitesi’nden mezun olduğunu, Pennsylvania Üniversitesi’nden de kekemelik ve dil patolojisi üzerine sertifikasının bulunduğunu belirterek hastalarının güvenini kazanmaya çalışan Emre Nuri Korkut (40), iş yerine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Bir hastasının şüphelenip ihbarda bulunması üzerine gözaltına alınan Emre Nuri Korkut’un lise mezunu olduğu belirlendi. Kliniğinde sahte diplomalar, profesörlük ve doçentlik ünvan belgeleri ele geçirildi. Emre Nuri Korkut, 2 gün süren işlemlerinin ardından geçen yıl 22 Şubat günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ancak savcının itirazı üzerin Korkut mahkemece tutuklandı.
Bursa 5.’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde olayla ilgili “Resmi belgede sahtecilik ve Dolandırıcılık” suçlarından açılan dava da 33 kişinin şikayeti olması üzerine, TCK 158/1-f ile TCK 204/1 maddeleri göre hakkında dava açılan Emre Nuri Korkut’un davasına devam edildi. Duruşmaya Korkut ile avukatı ve bazı şikayetçiler katıldı. Korkut, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “Benim merkezimde asla sağlık engeli olan veya hastalıkla beraber kekeleyen birisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu durum profesör olmayı gerektirmemektedir. Ben gelen kişilere öncelikle bana sordukları doktordan ziyade ‘düzelecek miyim’ sorusuydu. Gelen kişileri en az 1 hafta süresiyle ücretsiz deneme süresine alıyorum, bu süreçte çalışmalara kendi gibi diğer arkadaşlara istişare fırsatı bularak her şeyi şeffaf şekilde ödedikleri rakama kadar öğrenerek çalışıyorlar. Sürecin sonunda ben onlara soruyorum, devam etmek istiyor musunuz diye. Herhangi bir senet veya sözleşme yoktur. Ödeme yapmama şansları her zaman vardır” sözlerini tekrarladı.
Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Korkut hakkında 33 müştekiye yönelik dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından 165 yıla kadar hapsini talep etti. Savcının mütalaasına katılmadığını belirten Emre Nuri Korkut, olaydan dolayı pişman olduğunu, iki müşteki ile uzlaştığını, tahliye edilmesi halinde diğerlerinin zararını gidereceğini ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Sahte Pensilvanya diplomasıyla dolandırıcılık yapan sahte profesörün 165 yıla kadar hapsi istendi

Sahte Pensilvanya diplomasıyla dolandırıcılık yapan sahte profesörün 165 yıla kadar hapsi istendi

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