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Sahte Peygamber defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 13:39 | Son Güncelleme

Amerika’da 5 gün önce kalp yetmezliği sebebiyle ölen sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu (86) Bursa’da geniş güvenlik tedbirleri altında toprağa verildi.1933 yılında doğan ve 1986’da Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalışan sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve “Risalet Nurları” isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanındı.

Sahte Peygamber defnedildi

Amerika’da 5 gün önce kalp yetmezliği sebebiyle ölen sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu (86) Bursa’da geniş güvenlik tedbirleri altında toprağa verildi.
1933 yılında doğan ve 1986’da Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalışan sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve “Risalet Nurları” isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanındı. 90’lı yılların sonunda ABD’ye göç eden Evrenosoğlu, vakıf kurarak, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye’de faaliyetlerine devam etti.
Geçen yıl mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı’nın (MİHR) kurucusu olan Evrenosoğlu’nun Kur’an-ı Kerim meali ve tefsir yayını yapan 5 internet sitesi de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle 2019 yılı ocak ayında kapatılmıştı.
Dün akşam Amerika’dan havayoluyla getirilen cenaze için güvenlik tedbirleri alındı. Çok sayıda seveni Hamitler Mezarlığı’nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında saf durdu.
Polisin yoğun güvenlik tedbiri aldığı cenaze Hamitler Mezarlığı’nda yağmur altında toprağa verildi.

Sahte Peygamber defnedildi

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