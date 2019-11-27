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'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 13:48 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu (86), Bursa'da toprağa verildi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Cenaze namazının kılınacağı cami ve toprağa verileceği mezarlık, son anda güvenlik gerekçesiyle değiştirildi.

ABD'nin Virgina Eyaleti Norfolk kentinde, tedavi gördüğü hastanede, solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden ve kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak bilinen, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı (MİHR) Başkanlığını yapan İskender Erol Evrenesoğlu, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Pınarbaşı Mezarlığı'nda, öğle vakti kılınacak olan cenaze namazı, güvenlik gerekçesiyle Hamitler Mezarlığı'na alındı.

3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI CENAZEDE, YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Evrenesoğlu'nun cenazesi, Bursa Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nden saat 11.00 sıralarında yakınları tarafından alındı. Cenaze, sivil polislerin yer aldığı konvoyla, Hamitler Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracının mezarlığa girmesiyle, bazı kişilerin feryat ettiği duyuldu.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazede, alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. 2019 yılında kapatılan MİHR Vakfi'na mensup üyeler, Evrenosoğlu'nun tabutunun çevresini sarıp, kimseyi yaklaştırmadı. Evrenosoğlu'nun tabutunun üzerine karanfil ve Kuran-ı Kerim konuldu. Evrenosoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İSKENDER EVRENESOĞLU KİMDİR?

1942’de doğan İskender Evrenesoğlu, 1986’da Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalışmıştı.

İskender Evrenesoğlu 1942'de doğdu. Devlet Planlama Teşkilatı’nda planlama uzmanı olarak başladığı memuriyet hayatında müsteşar yardımcılığına kadar yükseldi. Daha sonra 'peygamber olduğunu' iddia eden Evrenesoğlu, sohbetlerde yaptığı İslam'a aykırı yorumlarla gündeme gelmişti.

Kaynak: DHA

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