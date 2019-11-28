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'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 02:44 | Son Güncelleme

BURSA İL MÜTFÜLÜĞÜ'NDEN 'SAHTE PEYGAMBER' AÇIKLAMASI Amerika’da kalp yetmezliği nedeniyle 5 gün önce ölen sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu'nun Bursa'da toprağa verilmesinin ardından, Bursa İl Müftülüğü, cenaze işlemleri ve defin işlemleri ile ilgili diyanet personelinin bulunmadığını ve yer almadığını açıkladı.

BURSA İL MÜTFÜLÜĞÜ'NDEN 'SAHTE PEYGAMBER' AÇIKLAMASI
Amerika’da kalp yetmezliği nedeniyle 5 gün önce ölen sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu'nun Bursa'da toprağa verilmesinin ardından, Bursa İl Müftülüğü, cenaze işlemleri ve defin işlemleri ile ilgili diyanet personelinin bulunmadığını ve yer almadığını açıkladı.
Bursa İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD'de ölüp, 27/11/2019 tarihinde Bursa'da defnedilen İskender Erol Evrenosoğlu'nun, cenaze namazı ve defin işlemleri kendi elemanlarınca gerçekleştirilmiş olup; hiçbir Diyanet ve İl müftülüğü personeli bulunmamış ve yer almamıştır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)

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