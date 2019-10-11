Kocaeli’de vatandaşların dini duygularını kullanarak sadaka adı altında ev, arsa, paralarını aldığı iddiası ile gözaltına alınan ‘Rafet Efendi’ kod adlı çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de kendisini ‘Evliya’, ‘Mümin’ olarak tanıtıp Allah ile direkt görüştüğünü iddia ederek vatandaşlardan sadaka adı altında para, arsa, araba, ziynet eşyası alan ve ‘Rafet Efendi’ kod adı ile tanınan Ş.Ö. ve çete üyelerinin yakalanması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandıran şahısların, çok miktarda ev, arsa, araç, para topladıkları tespit edilen Ş.Ö. ve çete üyelerinin yakalanması için 8 Eylül Salı günü operasyon düzenledi.

Sahte peygamberin evinde çok miktarda para ele geçirildi

Gerçekleştirilen operasyonda çete lideri Ş.Ö. ve R.M., Y.D., Y.S., E.Ş., A.Y., E.Ş., T.B.S., Y.Y., S.S., M.Y., M.Ö., B.Ş., M.G. ve B.Ş. olmak üzere toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok miktarda para ve doküman ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.