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Sahte peygamberin evinde çok miktarda para ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’de vatandaşların dini duygularını kullanarak sadaka adı altında ev, arsa, paralarını aldığı iddiası ile gözaltına alınan ‘Rafet Efendi’ kod adlı çete üyeleri adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de kendisini ‘Evliya’, ‘Mümin’ olarak tanıtıp Allah ile direkt görüştüğünü iddia ederek vatandaşlardan sadaka adı altında para, arsa, araba, ziynet eşyası alan ve ‘Rafet Efendi’ kod adı ile tanınan Ş.Ö.

Kocaeli’de vatandaşların dini duygularını kullanarak sadaka adı altında ev, arsa, paralarını aldığı iddiası ile gözaltına alınan ‘Rafet Efendi’ kod adlı çete üyeleri adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de kendisini ‘Evliya’, ‘Mümin’ olarak tanıtıp Allah ile direkt görüştüğünü iddia ederek vatandaşlardan sadaka adı altında para, arsa, araba, ziynet eşyası alan ve ‘Rafet Efendi’ kod adı ile tanınan Ş.Ö. ve çete üyelerinin yakalanması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandıran şahısların, çok miktarda ev, arsa, araç, para topladıkları tespit edilen Ş.Ö. ve çete üyelerinin yakalanması için 8 Eylül Salı günü operasyon düzenledi.

Sahte peygamberin evinde çok miktarda para ele geçirildi
Gerçekleştirilen operasyonda çete lideri Ş.Ö. ve R.M., Y.D., Y.S., E.Ş., A.Y., E.Ş., T.B.S., Y.Y., S.S., M.Y., M.Ö., B.Ş., M.G. ve B.Ş. olmak üzere toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok miktarda para ve doküman ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Ziyaretçilerinden yüz görümlüğü olarak 500 TL almış
Şahısların emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenilirken, Ş.Ö. isimli şahısın kendisi ile görüşmek isteyen mağdurlardan ‘yüz görümü’ adı altında 500 TL para aldığı ve vatandaşlara ev, araba, yazlık ve ziynet eşyaları gibi mallarını da karşılığında cennet vaat ettiği iddia edildi. Ayrıca Ş.Ö.’nün cennet vaat ettiği mağdurlara namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 6’sı yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çete lideri Ş.Ö.’nün de arasında olduğu 9 şüpheli ise sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye getirilen Ş.Ö., basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Sahte peygamberin evinde çok miktarda para ele geçirildi

Sahte peygamberin evinde çok miktarda para ele geçirildi

Sahte peygamberin evinde çok miktarda para ele geçirildi

Sahte peygamberin evinde çok miktarda para ele geçirildi

Sahte peygamberin evinde çok miktarda para ele geçirildi

Sahte peygamberin evinde çok miktarda para ele geçirildi

Sahte peygamberin evinde çok miktarda para ele geçirildi

Sahte peygamberin evinde çok miktarda para ele geçirildi

Sahte peygamberin evinde çok miktarda para ele geçirildi

Sahte peygamberin evinde çok miktarda para ele geçirildi

Sahte peygamberin evinde çok miktarda para ele geçirildi

Sahte peygamberin evinde çok miktarda para ele geçirildi

Sahte peygamberin evinde çok miktarda para ele geçirildi
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