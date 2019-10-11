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Sahte plakalı hasta nakil aracına 6 bin TL ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 17:04 | Son Güncelleme

BOLU'da, uygulama sırasında sahte plaka takılı olduğu tespit edilen hasta nakil aracı, 6 bin lira para cezası kesilerek trafikten men edildi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, uygulama sırasında sahte plaka takılı olduğu tespit edilen hasta nakil aracı, 6 bin lira para cezası kesilerek trafikten men edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu İstanbul yönünde uygulama yaptı. Uygulama kapsamında şüphe üzerine özel firmaya ait hasta nakil aracı durduruldu. Düzce'den Mardin'e hasta götürdükten sonra İstanbul'a döndüğü öğrenilen araçta inceleme yapan ekipler, araç üzerindeki plakaların, başka bir özel ambulans firmasına ait hasta nakil aracına ait olduğunu belirledi. Aracın orjinal plakası üzerinde haciz nedeniyle yakalama kararı olduğu için sahte plaka kullanıldığı öğrenilirken, araç üzerinde bulunan plakalar ile araç tescil belgelerine de el konuldu. Araç sahibine 6 bin TL trafik cezası uygulanırken, trafikten men edilerek otoparka çekildi. Hasta nakil aracının sürücüsü A.Ö. (32) ile yanında bulunan kardeşi S.Ö. (29) gözaltına alındı.

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