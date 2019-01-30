Sahte plakalı sürücüye 5 bin lira ceza

Eskişehir’de sahte plaka ile işçi taşıyan midibüs şoförüne 5 bin lira ceza kesildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde sahte plakalı midibüs ile işçi taşıyan bir kişiyi tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri M.C.’nin kullandığı midibüsü Emek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda yakaladı. Hakkında işlem yapılan sürücüye 5 bin lira idari para cezası kesilirken, araç ise trafikten men edildi.
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