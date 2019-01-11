Sahte plakayla işçi taşıyan sürücüye 5 bin lira ceza

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de midibüsüne taktığı sahte plakayla işçi taşıyan M.C. isimli sürücüye 5 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya sahte plakayla işçi taşınan midibüs olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen trafik ekipleri, M.C.'nin kullandığı midibüsü Emek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yakaladı. Sürücü M.C. hakkında 5 bin lira idari para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi.

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