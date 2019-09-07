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Sahte polis 6 ay boyunca kaldığı ev arkadaşlarını dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Mersin’de kendisini polis olarak olarak tanıtarak, 6 ay boyunca ev arkadaşlığı yaptığı 2 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, adliyeye sevk edildi.

Sahte polis 6 ay boyunca kaldığı ev arkadaşlarını dolandırdı

Mersin’de kendisini polis olarak olarak tanıtarak, 6 ay boyunca ev arkadaşlığı yaptığı 2 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, adliyeye sevk edildi. Üzerinde kendisinin düzenlediği sahte polis kimliği çıkan şahıs, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.
Edinilen bilgiye göre, müştekiler V.U. ile F.B. isimli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği’ne gelerek, birlikte aynı ikamette kaldıkları ev arkadaşı olan, kendisini polis memuru ve istihbaratçı olarak tanıtan A.N. isimli şahsın kendilerine güven vermesi neticesinde önce bin lira verdiklerini, daha sonrada 3 bin 156 lira değerinde telefonu teslim ettiklerini söylediler. Daha sonra şahsın polis olmadığını anladıklarını, kendisini polis olarak tanıtmak suretiyle maddi olarak zarara uğratıldıklarını belirterek, şüpheli A.N.’den şikayetçi oldular. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, A.N.’nin Niğde’nin Bor ilçesinde olduğunu tespit etti. Bor ilçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Mersin polisi, şahsın gözaltına alınmasını sağladı. Şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcının talimatıyla Mersin’e getirildi. Şüphelinin üst aramasında kendisi tarafından yapılan renkli sahte polis kimliği de ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs, Adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı hakkındaki iddiaların hepsine ’hayır’ diye cevap veren A.N., "paraları neden geri vermediniz?" sorusuna da "Durumum yoktu, ödeyemedim. Bugün halledeceğim" cevabını verdi.

Sahte polis 6 ay boyunca kaldığı ev arkadaşlarını dolandırdı

Sahte polis 6 ay boyunca kaldığı ev arkadaşlarını dolandırdı

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