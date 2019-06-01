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Sahte polis çetesi çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtarak, yabancı uyruklu kişilerin sahur için toplandıkları evlere baskınlar düzenleyen, para ve cep telefonlarını alan 6 kişi, yakalandı.

Sahte polis çetesi çökertildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtarak, yabancı uyruklu kişilerin sahur için toplandıkları evlere baskınlar düzenleyen, para ve cep telefonlarını alan 6 kişi, yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken şikayetçi olan Afganistan uyruklu 3 kişi ise kaçak oldukları için Göç İdaresine teslim edildi.

Ümraniye, Yamanevler mahallesinde 24 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti: Sahur için toplanan 10 Afganlının bulunduğu evin kapısı gece saat 01.30 da çalındı. Polis olduğunu söyleyen kişiler eve girerek önce arama yaptı, daha sonra içerde bulunanları kelepçeledi. Şüpheliler evde buldukları 10 bin lira ile cep telefonlarını alarak olay yerinden kaçtı. İçerde bulunan mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis bu olayın faillerini ararken 26 Mayıs 2019 tarihinde bu kez Kadıköy, Fikirtepe mahallesinde benzer bir olay daha yaşandı. Gece yarısından sonra Afgan uyruklu kişilerin toplandığı eve gelen silahlı kişiler içeride bulunanları kelepçeledikten sonra para ve cep telefonlarını alarak kaçtılar.

POLİS ŞÜPHELİLERİN KULLANDIĞI OTOMOBİLİ TESPİT ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin beyaz renkli bir otomobille olay yerlerine geldiğini tespit etti. Mobese görüntülerinden şüphelilerin kullandığı aracın plakası tespit edildi. Polis araç sahibi kadına ulaştığında, eşinin benzer olaylardan sabıkalı bir kişi olduğunu belirledi. Bunun üzerine Tahmil A.(32) adlı şüpheli ve arkadaşları takibe alındı. Şüphelilerin fotoğraflarını elde eden polis ekipleri bunları mağdurlara gösterdiklerinde "Bizi gasp eden polisler bunlardı" cevabını aldı.

SAHTE POLİSLER YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından polis süsü vererek gasp yapan çeteye yönelik Üsküdar Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda Tahmil A. ile birlikte Ali E.(32), Okan K.(31), Cuma G.(28) Mehmet A.(23) ve Mahir K.(24) gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 kısa dipçikli pompalı tüfek, çok sayıda mermi, polis kelepçesi ve üzerinde polis yıldızı ve polis gazetesi ibaresi bulunan bir kart ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin yapılan sorgularında hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak, kasten yaralama gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelileri şikayet eden Afganistan uyruklu 3 mağdur ise Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri için sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

(FOTOĞRAF)

Sahte polis çetesi çökertildiSahte polis çetesi çökertildiSahte polis çetesi çökertildiSahte polis çetesi çökertildi

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