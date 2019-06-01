Sahte polis çetesi çökertildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtarak, yabancı uyruklu kişilerin sahur için toplandıkları evlere baskınlar düzenleyen, para ve cep telefonlarını alan 6 kişi, yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken şikayetçi olan Afganistan uyruklu 3 kişi ise kaçak oldukları için Göç İdaresine teslim edildi.

Ümraniye, Yamanevler mahallesinde 24 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti: Sahur için toplanan 10 Afganlının bulunduğu evin kapısı gece saat 01.30 da çalındı. Polis olduğunu söyleyen kişiler eve girerek önce arama yaptı, daha sonra içerde bulunanları kelepçeledi. Şüpheliler evde buldukları 10 bin lira ile cep telefonlarını alarak olay yerinden kaçtı. İçerde bulunan mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis bu olayın faillerini ararken 26 Mayıs 2019 tarihinde bu kez Kadıköy, Fikirtepe mahallesinde benzer bir olay daha yaşandı. Gece yarısından sonra Afgan uyruklu kişilerin toplandığı eve gelen silahlı kişiler içeride bulunanları kelepçeledikten sonra para ve cep telefonlarını alarak kaçtılar.