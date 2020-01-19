'Sahte polis' suçüstü yakalandı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, kendisini polis olarak tanıttığı kişileri hesaplarından FETÖ'ye para aktarıldığı yalanıyla kandırarak dolandıran H.A., polis operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtan ve bankadaki hesaplarından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) para transferi yapıldığı bahanesiyle dolandıran H.A.'yı takibe aldı. Şüphelinin kaldığı otele baskın düzenleyen ekipler, H.A.'yı bir kişiyi daha dolandırmak üzereyken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI



