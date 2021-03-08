Sahte polis "terör örgütüyle bağlantın var" bahanesiyle 140 bin lira dolandırdı

Samsun’da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı telefonla aradığı şahsı "adının terör olaylarına karıştığı" bahanesiyle 140 bin lira dolandırdı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki İ.K.’yi telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı kendisini polis olarak tanıttı. "Adının terör olayına karıştığını ve terör örgütü ile bağlantısının tespit edildiğini" söyleyip korkutup kandıran dolandırıcı, bankacılık yoluyla 140 bin lira parasını dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan İ.K. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

