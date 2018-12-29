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Sahte polis tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 21:59 | Son Güncelleme

Bakırköy'de sahte polis kimliği ve üniformasıyla dolaştığı için gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de yaklaşık 3 aydır sahte polis kimliği ve üniformasıyla dolaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bakırköy Adalet Sarayı Protokol Girişine sahte emniyet amiri üniformasıyla geldiği için durumundan şüphelenilerek gözaltına alınan zanlı E.Ş.'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen E. Ş., Cumhuriyet Savcısına verdiği ifade sonrasında tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, E. Ş.'nin, "Resmi belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan E.Ş'nin yaklaşık 3 aydır İstanbul genelinde polis üniformasıyla dolaştığı, aracında çakar siren tertibatı olduğu, kamuya açık yerlerde resmi üniformayla gittiği ve adliyede iş takipçiliği yaptığı öğrenilmişti.

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polis SAHTE tutuklama

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