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Sahte polise dilenci kılığında operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 16:32 | Son Güncelleme

Gaziantep’te kendisini polis olarak tanıtarak karı kocayı dolandırmak isteyen şahıs, polisin dilenci, garson ve seyyar satıcı kılığında attığı pusuda kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın 4.

Sahte polise dilenci kılığında operasyon

Gaziantep’te kendisini polis olarak tanıtarak karı kocayı dolandırmak isteyen şahıs, polisin dilenci, garson ve seyyar satıcı kılığında attığı pusuda kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın 4. katında yaşayan Sevim ve Sami T. çifti, gelen bir telefonla büyük şok yaşadı. Kendisini polis olarak tanıtan Abdulkadir B. telefonla yaptığı görüşmede çiftin terör ile bağlantısı olduğunu söyleyerek, bu işten kurtulmaları için 100 bin TL para vermesini istedi. Büyük panik yaşayan çift hemen polisleri arayarak yardım istedi. Polis ekipleri hemen harekete geçerek çiftin evinin etrafında garson, seyyar satıcı ve dilenci gibi kılıklarda pusu attı. Polislerin yönlendirmesi ile kadın, para süsü verilen gazete parçalarını poşete koydu. Poşeti de telefondaki şahsın isteği üzerine evlerinin yakınındaki bir aracın yanına bıraktı. Çift ile uzun süre telefonla konuşan şahıs, paranın bırakıldığını ve etrafta tehlike olmadığını görünce parayı almak için harekete geçti. Para süsü verilen poşeti alan şahıs, polis ekiplerinin 3 saat boyunca yaptığı takip ve pusuda kıskıvrak yakalandı.
Şahsın uzun süredir bir çok dosyadan arandığı ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile Nizip Asayiş Bürosu ekiplerinin takibinde olduğu belirtildi.

Sahte polise dilenci kılığında operasyon

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