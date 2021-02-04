Sahte polisi gerçek polisler yakaladı

Gaziantep’te bir şahıs kendisini polis olarak tanıtarak 2 kişiyi gasp eden şahıs, gerçek polislerin operasyonu ile yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Beybahçe Mahallesinde 2 kişi kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs tarafından gasp edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yürüttükleri çalışma ve incelediği güvenlik kameralarının ardından şahsın kimlik bilgilerine ulaştı.

Ekipler düzenlediği operasyon ile şahsı yakalayarak, gözaltına aldı. Gözaltındaki sahte polis, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

