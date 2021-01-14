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Sahte polisin şifresi "vatan" parolası "bayrak"

14.01.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Adana merkezli operasyonda çökertilen çetenin, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı vatandaşlara, "evine gelen kişiye şifre soracaksın o da sana parola soracak şifre ’vatan’ parola ’bayrak’, eğer şifreyi bilmezse para ya da altınları verme" diyerek güven sağladıkları öğrenildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 6 ay önce telefonla vatandaşları arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp, "Terör örgütü PKK ve FETÖ’ye yapılan operasyonda kimlik fotokopiniz çıktı.

Adana merkezli operasyonda çökertilen çetenin, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı vatandaşlara, "evine gelen kişiye şifre soracaksın o da sana parola soracak şifre ’vatan’ parola ’bayrak’, eğer şifreyi bilmezse para ya da altınları verme" diyerek güven sağladıkları öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 6 ay önce telefonla vatandaşları arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp, "Terör örgütü PKK ve FETÖ’ye yapılan operasyonda kimlik fotokopiniz çıktı. Bu nedenle inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz polise verin. Operasyondan sonra size geri verilecek" diyerek dolandırıcılık yapan çeteye yönelik savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı.
Polis çeteyi takibe başladığında zanlıların tüm Türkiye’deki sabit telefonların bulunduğu bir rehberden vatandaşları aradığını belirledi. Ayrıca zanlıların dolandırılması daha kolay olduğunu düşündüğü yaşlıları ağına düşürdüğü de belirlendi. Zanlıların bu kişileri seçerken rehberdeki "Ayşe, Fatma, Emine, Mehmet, Mustafa, Ramazan, Ali, Hüseyin" gibi yaşlı olma ihtimali daha fazla olan şahısların telefonlarını aradığını belirledi. Polis ayrıca zanlıların bu yöntemle 12 ilde 10 vatandaşın 900 bin lirasını dolandırdığını tespit etti.
Polis çetenin Adana, İzmir ve Şanlıurfa bağlantısı olduğunu, liderliğini ise İbrahim K. isimli şahsın yaptığını, bunun yanı sıra Hüseyin B., Cuma A., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y. ve Emrah İ.’nin sahte polis kimliğinde telefonla vatandaşları arayarak dolandırdığını belirledi. Bu şahısların yaşlı vatandaşları kandırdıktan sonra hangi ildeyse o ildeki aracıları arayıp vatandaşın yanına bir şahsı göndererek altın ya da parayı aldırdığını tespit etti. Polis zanlıları takip ederken de 12 ilde 15 vatandaşın 914 bin lirasının dolandırılmasının önüne geçti.
Polis bu tespitlerin ardından çeteye yönelik 26 Aralık günü Adana, İzmir ve Şanlıurfa’da şafak vakti operasyon düzenledi. Polisin yaptığı baskında İbrahim K., Cuma A., Hamit A., Hüseyin B., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y., Emrah İ. ile Mehmet A., Nevzat K., Murat K. ile birlikte 48 zanlı gözaltına alındı.

Sahte polislerin şifre ve parola oyunu
Polis zanlıları teknik ve fiziki takip olarak takip ederken şifre ve parola kullandıklarını da belirledi. Takip sırasında sahte polislerin yaşlı vatandaşları arayıp FETÖ ve PKK tehdidiyle para ya da altın vermeye ikna ettikten sonra telefonu hiç kapatmadığı ve bu sırada yaşlı vatandaşın bulunduğu ildeki bir şahsı parayı aldırmaya gönderdiği ancak yaşlı vatandaşa ise "evine gelen kişiye şifre soracaksın o da sana parola soracak şifre ’vatan’ parola ’bayrak’, eğer şifreyi bilmezse para ya da altınları verme" dediği öğrenildi. Zanlıların bunu yaparak hem yaşlı vatandaşlara güven sağlamak hem de parayı almaya gelen kişinin kendi adamları olup olmadığını belirlemeyi hedefledikleri öğrenildi.
Gözaltına alınan 48 zanlıdan 33’ü tutuklanmış, 1’i ev hapsi diğerleri ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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