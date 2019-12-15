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Sahte polisler çocukları gasp etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 10:28 | Son Güncelleme

Bursa’da kendilerini polis olarak tanıtarak parkta oynayan çocukların cep telefonunu gasp eden 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.Olay, Osmangazi ilçesinde bulunan bir parkta meydana geldi.

Sahte polisler çocukları gasp etti

Bursa’da kendilerini polis olarak tanıtarak parkta oynayan çocukların cep telefonunu gasp eden 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Olay, Osmangazi ilçesinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.(14), Ö.D. (16), M.K.Ç. (15) ve H.S.(15) isimli gençler parkta oldukları sırada 3 kişi yanlarına geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, çocukların cep telefonunu gasp ederek kaçmaya başladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine araştırma yapan ekipler, şüphelilerin kaçış istikametinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Cep telefonunu gasp ederek kaçan 3 şüphelinin Y.Ö. (40), O.H. (37) ve M.T. (36) olduğu tespit edilerek yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan Y.Ö., O.H. ve M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte polisler çocukları gasp etti

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