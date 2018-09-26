"Sahte polisler" yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kendilerine polis süsü veren 2'si İranlı 3 şüpheli, turistleri gasp ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Saraç İshak Mahallesi'nde 11 Eylül sabah saatlerinde kaldıkları otelden çıkan Cezayirli turistler Bachır Khoums (37) ile Muhammed Belatrous'un (42) yanına otomobille yaklaşan ve sahte polis kartı gösterip kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, turistlerin pasaportunu kontrol etti. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, turistlerin çantalarında uyuşturucu madde araması yapacakları bahanesiyle çantayı alıp kaçmaya çalıştı. Cezayirli turist Khoums, sapından tuttuğu çantayı bırakmayınca otomobilin peşinden bir süre sürüklendi.

Turistlerin çantasında bulunan 15 bin 100 dolar ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler, olay yerinden otomobille kaçtı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül'de Fatih'te şüphelendikleri bir aracı kontrol için durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Araçtaki Arif A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada polis yeleği bulundu.