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"Sahte polisler" yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 20:15 | Son Güncelleme

Kendilerini polis olarak tanıtıp turistlerin pasaport ve çantalarını kontrol etme bahanesiyle çantalarını gasp ettiği öne sürülen 2'si İranlı 3 şüpheli tutuklandı - Turistlerden birinin, çantayı vermemek için sapından tuttuğu ve bir süre otomobilin peşinden sürüklendiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kendilerine polis süsü veren 2'si İranlı 3 şüpheli, turistleri gasp ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Saraç İshak Mahallesi'nde 11 Eylül sabah saatlerinde kaldıkları otelden çıkan Cezayirli turistler Bachır Khoums (37) ile Muhammed Belatrous'un (42) yanına otomobille yaklaşan ve sahte polis kartı gösterip kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, turistlerin pasaportunu kontrol etti. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, turistlerin çantalarında uyuşturucu madde araması yapacakları bahanesiyle çantayı alıp kaçmaya çalıştı. Cezayirli turist Khoums, sapından tuttuğu çantayı bırakmayınca otomobilin peşinden bir süre sürüklendi.

Turistlerin çantasında bulunan 15 bin 100 dolar ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler, olay yerinden otomobille kaçtı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül'de Fatih'te şüphelendikleri bir aracı kontrol için durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Araçtaki Arif A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada polis yeleği bulundu.

Polis, bir gün önce bölgede turistlerin gasp edilmesiyle ilgili, şüphelinin olaya karışma ihtimali üzerine şüpheliyi turistlere gösterdi. Cezayirli turistler şüpheliyi teşhis etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif A. tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırcılık Büro Amirliği, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandıkları otomobili belirleyen polis ekipleri, aracın kiralık olduğunu tespit etti. Polis, 25 Eylül'de Fatih'te şüphelilerin kullandığı otomobili durdurdu. Araçta bulunan İranlı Ayoub K. (38) ve Hasan Y. (34) gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bin 700 Avro, üzerinde "örnektir" yazan sahte polis kartı ile sahte kimlik ve plakayı değiştirmek için yapışkan numaralar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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