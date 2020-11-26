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Sahte polislerden 4’ü tutuklandı

26.11.2020 10:47 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp Suriye uyruklu vatandaşların ikametlerini yağmalayan 6 kişi polislerin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp Suriye uyruklu vatandaşların ikametlerini yağmalayan 6 kişi polislerin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen 6 şahıstan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi
Olay 15 Kasım günü İnegöl Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan 6 şahsın, Suriye uyruklu vatandaşların ikametlerini yağmaladıkları ihbarını alan polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri takibe alarak kıskıvrak yakaladı.
Şüphelilerden R.E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olay yerinde oldukları belirlenen ve kaçan diğer şüpheliler ise dün akşam saatlerinde gelen bir ihbar üzerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan araçta 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet açık namlulu tabanca gövdesi ve 1 adet ahşap topuz ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı kimlik sorgulamasında şüphelilerin oto hırsızlığından sabıkalı oldukları tespit edildi.
Yakalanan şahıslar işlemler için emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından 3 şahıs daha adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Z.K, Ç.B ve M.A da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında tutuklu sayısı da 4’e yükseldi.

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