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Sahte polislere ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 12:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'da polis üniforması giyip, araçlarına sahte polis plakası takarak Suriye uyruklu kişiden tehditle para almaya çalıştığı öne sürülen 1'i Iraklı 4 sanık, 10 yıl ile 25 yıl 4 ay arasında hapse mahkum edildi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da polis üniforması giyip, araçlarına sahte polis plakası takarak Suriye uyruklu kişiden tehditle para almaya çalıştığı öne sürülen 1'i Iraklı 4 sanık, 10 yıl ile 25 yıl 4 ay arasında hapse mahkum edildi.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Iraklı Abduljabbar Dhannoon Mahmood Al-Mıhrab, Adem Travacı, Hacı Bayram Atmaca ve Cemal Kılınç ile taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Al-Mıhrab'ın diğer sanıklara, 400 bin dolar alacaklı olduğu Suriye uyruklu Walid S.'nin bulunması ve tahsil edilmesi durumunda paranın yarısını vereceği vaadinde bulunduğunu belirtti. Mütalaada, sanıklardan Cemal Kılınç'ın, aradıkları kişinin Antalya'nın Kundu bölgesindeki villasının satılığa çıkartıldığını öğrenmesi üzerine emlakçı ile temasa geçerek Walid S.'nin Konyaaltı ilçesindeki evini tespit edip adresi diğer sanıklara söylediği aktarıldı.
Mütalaada yaşananlar şöyle anlatıldı:
“Antalya'da buluşarak plan yapan sanıklar 2 araçla yola çıktı. Müştekinin evine yaklaştıkları sırada sanıklar Adem Travacı ve Hacı Bayram Atmaca, bindikleri aracın plakasını Antalya Emniyet Müdürlüğüne tahsisli plakayla değiştirip, resmi polis üniformaları giydi. Walid S.'nin evine polis üniformalı ve bellerinde silahla giden Travacı ve Atmaca, 'Hakkınızda şikayet var, cinayet işlemişsiniz' diyerek, Walid S. ve eşine kelepçe taktı. Eve gelen Al-Mıhrab ise 'Üç yıldır seni takip ediyorum, seni unuttuğumu mu sandın? Seni bulmak için bütün paramı harcadım, canını almak istiyorum. Seni bırakmamın tek şartı var, 100 milyon avroyu getir, Türkiye'yi terk et' dedi. Al-Mıhrab, daha sonra ses ve gaz tabancası olduğu anlaşılan silahı Walid S.'nin yakınlarının başına dayayarak parayı alamadığı takdirde öldüreceğini söyledi. Polislerin kendisine bağlı çalıştığını ifade eden Al-Mıhrab ve diğer sanıklar evden ayrıldı. Al-Mhrab, hesabına para yatırılmaması üzerine Walid S.'yi çok kez arayarak kendisi ve eşini öldürmekle tehdit etti."
Walid S.'nin durumu polise bildirmesinin ardından yakalanarak tutuklanan sanıklar hakkında 'nitelikli yağmaya teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 'suç işlemek için özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açıldı.
Mahkeme heyeti, Hacı Bayram Atmaca'yı toplam 25 yıl 4 ay, Adem Travacı'yı 22 yıl 9 ay, Abduljabbar Dhannoon Mahmood Al-Mıhrab'ı 20 yıl 10 ay ve Cemal Kılınç'ı 10 yıl hapse mahkum etti.

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