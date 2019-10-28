Sahte polisleri gerçek polisler yakaladı

Çorlu’da meydana gelen olayda kendilerini polis olarak tanıtan ve durdurdukları araçlardaki vatandaşlarla araçları arayan sahte polisler gerçek polislere yakalandı.

Olay, önceki gece Nusratiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki kişinin kendisini polis olarak tanıttığı ve durdurduğu araçlarda bulunan şahısların üzerlerini aradığı ayrıca araçlarda da arama yaptığının ihbar edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri kendilerini polis olarak tanıtan H.A. ve E.B. adlı şüphelileri yakaladı. Sahte polisleri Çorlu Şehit Polis Sebahattin Ergin Polis Merkezine götüren polis ekipleri, şüpheliler hakkında 6136 SKM’ve Kamu Görevinin Usulsüz olarak üstlenilmesi suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek.

