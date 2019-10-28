HABER

Sahte polisleri gerçek polisler yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

Çorlu’da meydana gelen olayda kendilerini polis olarak tanıtan ve durdurdukları araçlardaki vatandaşlarla araçları arayan sahte polisler gerçek polislere yakalandı.Olay, önceki gece Nusratiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Çorlu’da meydana gelen olayda kendilerini polis olarak tanıtan ve durdurdukları araçlardaki vatandaşlarla araçları arayan sahte polisler gerçek polislere yakalandı.
Olay, önceki gece Nusratiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki kişinin kendisini polis olarak tanıttığı ve durdurduğu araçlarda bulunan şahısların üzerlerini aradığı ayrıca araçlarda da arama yaptığının ihbar edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri kendilerini polis olarak tanıtan H.A. ve E.B. adlı şüphelileri yakaladı. Sahte polisleri Çorlu Şehit Polis Sebahattin Ergin Polis Merkezine götüren polis ekipleri, şüpheliler hakkında 6136 SKM’ve Kamu Görevinin Usulsüz olarak üstlenilmesi suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıİki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
El frenini çekmeyi unutunca kayan aracı az kalsın gecekonduya giriyorduEl frenini çekmeyi unutunca kayan aracı az kalsın gecekonduya giriyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.